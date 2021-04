Patrick Dempsey habla del “hermoso final” para Meredith y Derek en Grey’s Anatomy

ABC

Por supuesto, no sabe con certeza si esta es realmente la conclusión del tiempo de Derek en Grey's Anatomy. "¿Quién sabe? Nunca digas nunca con este programa, ¿verdad? Me alegro de haberlo hecho este año", le dijo al medio sobre su posibilidad de volver una vez más.

Patrick también explicó un poco más sobre cómo se produjo su reunión con Ellen, describiendo sus conversaciones al comienzo de la pandemia en la primavera de 2020. Dijo, "Realmente era para nosotros transmitir el mensaje de usar una mascarilla, cuidarte, '¿Qué podemos hacer juntos para tener algún impacto aquí?'"

El actor de Disenchanted sugirió que crear más conciencia sobre la pandemia de coronavirus a través de la trama era "una acción positiva que repercute en una acción más positiva".

Si bien el episodio de la semana pasada parece ser todo para Patrick, el final de la serie en su conjunto también podría estar cerca.

La showrunner Krista Vernoff ha dicho que está planeando un final de la temporada 17 que "podría funcionar como un final de temporada o un final de serie". Como le dijo a The Hollywood Reporter en marzo, "Estoy planeando ambas contingencias y es difícil y no es lo ideal. No es donde desearía que estuviéramos".