Daniel Kaluuya sonrojó a su madre al hablar de su vida sexual al ganar su primer Óscar

Los demás nominados era Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7), Leslie Odom Jr. (One Night in Miami...), Paul Raci (Sound of Metal) y Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah).

Durante su discurso de aceptación en febrero en los Globos de Oro, Daniel dijo "El gran Nipsey Hussley dice 'estamos aquí para darlo todo hasta que estemos vacíos'. Y lo di todo. No pude habérselo dado a un hombre más noble (hablando sobre Fred Hampton) y espero que las generaciones que vienen después puedan ver lo brillante que fue su lucha, lo brillante que fue su discurso y la forma tan brillante en que amó. Me enseñó sobre mí mismo, me hizo crecer como hombre y lo apreció con todo mi corazón".