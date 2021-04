Quedarás en shock al saber que estas estrellas nunca han ganado un Oscar

Glenn Close

Close but no cigar, er, Oscar. The eight-time Academy Award nominee has demonstrated amazing versatility throughout her career, with roles ranging from sexy stalker (Alex in Fatal Attraction) to live-action Disney villain (Cruella in 101 Dalmatians) and beyond.

La ocho veces nominada al Premio de la Academia ha demostrado una increíble versatilidad a lo largo de su carrera, con roles que van desde la acosadora sexy (Alex en Atracción fatal) hasta la villana live-action de Disney (Cruella en 101 Dálmatas) y más.