¡Necesitas ver a Selena Gómez con su inesperado cambio de look!

"Hemos estado haciendo el color de Selena por una década. Siempre trata de mantenerlo muy natural pero esta vez quiso ir por un gran cambio" dijeron sus estilistas del salón Nine Zero One, Nikki Lee y Riawna en una declaración para E! News. "Este rubio es único para ella y tuvimos que asegurarnos que fuera muy templado para su tono de piel. Es arriesgado pero también es perfecto para el verano. Por suerte para Selena, no tendrá ningún problema para maquillarse ya que es toda una reina de Rare Beauty!"