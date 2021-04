Mira a Kim Kardashian convertida en Elle Woods mientras estudia en un diminuto bikini

Kim ha trabajado anteriormente para ayudar a liberar a las personas encarceladas que cree que estaban tras las rejas injustamente, como Alice Marie Johnson, que estaba cumpliendo una sentencia de por vida más 25 años como infractora no violenta por primera vez. Ella trabajó con el entonces presidente Donald Trump para asegurar la clemencia de Alice.

"El concepto era uno de esos como, está bien, Alice Johnson, ¿la misma oración que Charles Manson? ¿Primera infracción no violenta? No cuadra. No tiene sentido para mí", dijo Kim en un clip de su serie de Oxygen, The Justice Project.