Mira por qué Kim Kardashian se siente intimidada por Addison Rae

Kim Kardashian: madre, ícono de reality shows, magnate, diseñadora de moda y ahora... ¿estrella de TikTok?

En este divertido adelanto de Keeping Up With the Kardashians, la mega influenciadora de TikTok, Addison Rae, le da a Kim una lección de baile privada sobre cómo moverse y sacudirse para la famosa plataforma de redes sociales.

"Deberíamos estirarnos un poco antes", aconseja Addison. "Vamos a hacer un split".

"¡Nunca he hecho un split! ¿Debería ser un objetivo de 40 años?", dice Kim entre risas.

Sin embargo, en un confesionario, la fundadora de SKIMS admite estar más que un poco aprensiva. "Entonces, estoy enloqueciendo un poco porque hoy, Addison me va a enseñar un baile de TikTok", explica Kim. "Escucha, no soy una bailarina. No pretendo serlo, pero si alguien va a hacer que me vea bien, es Addison. Así que me tomaré el tiempo para practicar y ver qué puedo hacer".