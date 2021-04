YouTube penaliza a James Charles en medio de las acusaciones de conducta sexual inapropiada

En el clip de 14 minutos el maquillador se había disculpado por su comportamiento en Snapchat.

"En primer lugar, tengo que pedir perdón", comenzó. "Debo una disculpa masiva a cualquier persona a la que he lastimado o a cualquier persona a la que hice sentir incómodo con mis acciones". "Quiero dejar muy, muy claro que entiendo completamente mis acciones y cómo están mal. No hay excusas para ellas y no No planeo hacer ninguna".

"En las últimas dos semanas, dos personas diferentes, ambas menores de 18 años, se han presentado recientemente diciendo que tenían mensajes inapropiados de mí en las redes sociales. Una de ellas es del año pasado y otra es más reciente".

Según James, las interacciones ocurrieron en Snapchat, donde las víctimas supuestamente le dijeron a James que tenían 18 años. Él les creyó y "entabló una conversación coqueta".