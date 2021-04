Proponen que una de las hijas de la reina Máxima sea reina de Argentina

Dice que el objetivo es "cambiar el sistema de república en el país" y luchar contra la corrupción.

"No se me cruza ni por asomo ser rey. Si la instalación de la monarquía llegara a darse mientras vivo, yo sería un asesor para aplicar el esquema organizativo. Eventualmente podría ser Primer Ministro si el pueblo me otorga su voto". Según Carosini, para encabezar el reinado las mejores opciones son alguna de las dos hijas de la reina Máxima de Holanda, Alexia o Ariane.