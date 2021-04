Kylie Jenner publicó una nueva foto de Stormi Webster y te hará experimentar todo tipo de emociones

Las hermanas de la magnate del maquillaje no se cansaron de la ternura. Khloé Kardashian comentó, "¡¡¡Kylie !!! Sal de aquí", antes de seguir el comentario con, "¡¡¡¡No puedo manejar esto!!!!!!"

Kendall Jenner también se entusiasmó con la dulce foto y escribió, "¡¡KYLIE!! Para, estoy llorando".

Kylie no es ajena a compartir dulces fotos de su pequeña, a quien comparte con su ex novio Travis Scott. La semana pasada, publicó una foto en Instagram de ella y Stormi abrazadas en un sofá al aire libre, junto con un símbolo de infinito en la leyenda. Esa foto también recibió mucho amor, con la mejor amiga de la estrella de Keeping Up With the Kardashians, Stassie Karanikolaou, comentando, "Mis chicas favoritas".