Jake Paul responde a las acusaciones de agresión sexual hechas por Justine Paradise

Tras el presunto incidente, Paradise dijo que él fue "frío" con ella y describió cómo "hasta este momento, había sido amable conmigo". Ella dijo que su comportamiento hizo un "180 completo" y que no hubo "contacto" por parte de Paul.

"Quería hablar con él sobre cómo me hizo sentir eso, porque en algún lugar de mi cerebro estaba pensando, '¿Qué pasaría si no me hiciera esto a propósito? ¿Y si no supiera cómo me hizo sentir esto?'" explicó ella. "Solo quería hablar con él y decirle, 'Oye, no di mi consentimiento para esto. Me hizo sentir tan mal'".

Paradise afirmó, además, "Pero no pude decírselo, porque nunca respondió".

Además, Paradise dijo que nunca discutió públicamente las acusaciones porque cuando visitó por primera vez la casa del Team 10 firmó un acuerdo de confidencialidad. Ella dijo, "Pensé que si firmaba un acuerdo de confidencialidad, estaba renunciando a sus derechos para hablar de cualquier cosa básicamente".