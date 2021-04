Adam Perkins, ex estrella de Vine, murió a los 24 años

Quienes eran fieles usuarios de esta App lo recuerdan por sus videos virales.

Los millennials que crecieron en Vine están de luto por la pérdida de uno de los suyos: Adam Perkins.

El forense del condado de Los Ángeles le confirmó a E! News que la estrella de las redes sociales, que consiguió miles de seguidores con su "Welcome to Chili's" y otros clips virales, murió el 11 de abril a los 24 años. La causa de la muerte aún no ha sido revelada.