Hailey Bieber habla del incidente de los paparazzi sacando fotos debajo de su falda

Justin habló anteriormente sobre su relación con los paparazzi en su documental de YouTube Seasons. En un episodio, él explicó lo doloroso que fue cuando los paparazzi le tomaron fotos llorando en la ciudad de Nueva York en 2018.

"Estoy siendo una persona normal y estoy llorando", dijo. "Cuando estoy en los medios de comunicación y veo cosas en Internet y la gente dice, 'Justin está molesto, ¿por qué está molesto?' Es como si no me dieran permiso para enfadarme. No tengo permiso para ser, ya sabes, humano y derramar lágrimas".