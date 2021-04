DMX murió a los 50 años después de su reciente hospitalización

El 2 de abril, él sufrió un ataque cardíaco en su casa y fue trasladado de urgencia a un centro médico en White Plains, Nueva York, donde pronto lo pusieron en soporte vital. Al día siguiente, TMZ informó que el rapero, quien habló abiertamente sobre su historial de adicción a sustancias, sufrió una sobredosis de drogas, lo que desencadenó el ataque cardíaco. Sus representantes no han confirmado esta historia.

DMX saltó a la fama en los años 90s, con su álbum debut de 1998 It's Dark and Hell is Hot vendiendo más de 5 millones de copias. Durante la siguiente década, él conquistaría las listas de rap con sencillos como Party Up (Up in Here), We Right Here, Who We Be, X Gon 'Give It to Ya y Where's the Hood At?