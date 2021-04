Lo que sigue para la reina Isabel II y la familia real tras la muerte del príncipe Felipe

En 2013, The Sunday Times informó que el príncipe Felipe insistió en no hacer ningún "escándalo" por su muerte. Según la publicación, se espera que el príncipe Felipe permanezca en el estado en el Palacio de St. James, que no estaría abierto al público. El cuerpo de la princesa Diana fue colocado allí después de su fallecimiento en 1997.

Hay dos tipos de funerales: estatales y ceremoniales. El primero generalmente se limita a los soberanos, pero se puede extender para incluir más con la aprobación de la Reina y el Parlamento, según la Biblioteca de la Cámara de los Comunes, que cita la Enciclopedia Real. Un funeral ceremonial, que tuvo la princesa Diana, es "para aquellos miembros de la Familia Real que tienen un alto rango militar, para el consorte del Soberano y heredero al trono", señala la Biblioteca de la Cámara de los Comunes.

En medio de la pandemia de coronavirus en curso, es probable que cualquier ceremonia sea privada y mucho más moderada.