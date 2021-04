Martin Barba se sincera sobre su lucha contra la depresión, ansiedad y pensamientos suicidas

"una ansiedad que de verdad eran unas ganas de decir: 'Güey me voy a aventar de un edificio porque siento algo tan raro que no sé explicar y me desborda tanto que no puedo más'".

Conttinuó: "Mis amigos de repente cuando les platicaba me decían: 'Güey pero tienes todo, por qué'. Y se siente horrible saber que tienes todo para ser feliz pero que tú no puedes ser feliz'".

Tras la recomendación de una amiga, el actor de 31 años comenzó a tratarse con un psiquiatra y fue así como enfrentó los problemas no resueltos con sus padres