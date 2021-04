Hermano de Alejandra Guzmán defiende a su padre de las acusaciones de abuso sexual hechas por Frida Sofía

Luis Enrique Guzmán sostiene que Frida Sofía miente y da sus motivos.

Los fans de Alejandra y Enrique Guzmán, así como la opinión pública, están divididos luego de que en un avance de la larga entrevista que Frida Sofía concediera a Gustavo Adolfo Infante, la cantante revela por primera vez que su abuelo abusó sexualmente de ella desde que tenía cinco años.

"Mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas", expresó al periodista mexicano para De primera mano.