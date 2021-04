Mira cómo las Kardashian fastidian a Addison Rae por su amistad con Kourtney

Todas quienes conocer a la nueva BFF de Kourtney Kardashian.

En un nuevo clip de Keeping Up With the Kardashians, las Kardashian-Jenners interrogan a Addison Rae para saber más sobre su amistad con Kourtney. Dado que la fundadora de Poosh y la estrella de TikTok se hicieron amigos rápidamente a principios de 2020, la famosa familia no tiene miedo de hacerle a Addison algunas preguntas difíciles.

"Me gustan tus uñas", comienza sutilmente Kim Kardashian en el video de arriba. "Me sorprende que Kourtney no tenga uñas largas, coralinas, anaranjadas y de neón ahora".

Sin embargo, según Addison, Kourtney tiene planes de rehacerse las uñas mañana, lo que sorprende a su madre, Kris Jenner. Ella pregunta, "¿Va a hacer uñas largas como las tuyas?"