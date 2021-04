Kendra Wilkinson estalla contra Holly Madison por sus comentarios sobre su amistad fracturada

Estas conejitas ya no tienen una relación estrecha.

Kendra Wilkinson respondió después de que Holly Madison se sinceró sobre su relación… o la falta de ella.

En el podcast Call Her Daddy, del 7 de abril, Holly sugirió que ella y su coprotagonista de The Girls Next Door no están en buenos términos y realmente no se mantienen en contacto. Incluso insinuó que Kendra mintió y, de hecho, sí tuvo relaciones sexuales con Hugh Hefner antes de mudarse a la Mansión Playboy.

"Primero tuve que acostarme con él", dijo la autora de Down the Rabbit Hole, de 41 años. "No estoy tratando de avergonzar a nadie ni nada, pero a nadie se le pidió que se mudara a menos que se hubiera acostado con él".