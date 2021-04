Esta actualización de Gaten Matarazzo sobre Stranger Things 4 te dará escalofríos

El adolescente también compartió que, aunque el programa se canceló durante el verano, él consiguió un trabajo temporal en un restaurante local. En un intento por no ser reconocido, Gaten se disfrazó un poco, ¡pero los fanáticos aún lo notaron! "La gente simplemente me miraba por un segundo, entrecerraba los ojos... y decía, '¿Eres Gaten Matarazzo?'", recordó, y señaló que algunos fanáticos que lo reconocieron tenían tan solo 3 años. "¡Eran como, niños pequeños! Hay niños pequeños que aman Stranger Things, piensan que es como la bomba punto com".