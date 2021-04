Frida Sofía se sincera sobre el origen de su rivalidad con Michelle Salas

A pesar de las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán, Michelle llegó a declarar ante los medios que no estaba cerrada a una reconciliación con ella.

"A mí me encantaría si ella quiere, pero pues no sé. Yo no soy una persona rencorosa. La verdad es que es parte de mi personalidad y de mi boca nunca va a salir algo hiriente o algo malo hacia ella", dijo.