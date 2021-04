Sofia Richie desata nuevos rumores de romance con este empresario

BACKGRID

"Ellos han sido amigos durante años y Elliot también es cercano al hermano de Sofia, Miles", le dijo una fuente a Entertainment Tonight el martes.

Antes de que las cosas se calentaran con Elliot, Sofia estuvo saliendo con el cofundador de Cha Cha Matcha, Matthew Morton, durante un par de meses, pero rompieron en diciembre.

"No estaban saliendo en serio y solo se veían casualmente, pero la relación definitivamente se ha enfriado", le dijo una fuente a E! News en ese momento. "No pasó nada en particular, simplemente ambos no están preparados para algo serio".