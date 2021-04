Danny Ocean y Justin Quiles se unen para contar Cuántas Veces

El cantante y compositor venezolano Danny Ocean, estrenó su nuevo sencillo Cuántas Veces con la colaboración del puertorriqueño Justin Quiles, producida por Ovy On The Drums.

Cuántas Veces está escrita por Danny Ocean, Justin Quilles y Ovy and the Drums, producida por Ovy. Es una canción, que hace un llamado a ser sinceros. Musicalmente cargada de sonidos y melodías pegajosas, une la versatilidad que poseen Danny y Justin. El tema lo domina un espectacular "riff" de guitarra, fusionado con el bailable "dembow" muy al estilo de Ovy On The Drums.

Este es el 2do sencillo que sigue a Pronto que actualmente cuenta con más de 20 millones de reproducciones. Ambos cortes formarán parte de lo que será su segundo álbum y que verá la luz este 2021.