Millie Bobby Brown cree que sus fans no están listos para verla convertida en una mujer adulta

Como ella describió, "Así que uso un top corto y la gente dice, 'Ella tiene 10 años'. Yo dijo como, 'No... tengo 17 años'. Eso es algo que hacen las chicas. O uso tacones altos. O uso un atuendo para una entrega de premios y dicen, 'Parece de 50'. No, es porque me has visto desde que tenía 10 años. Por eso piensas eso".

Millie dijo que estos años transformadores han sido los más desafiantes, pero no necesariamente para ella, sino para sus fans.