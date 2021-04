Una mirada al universo de OnlyFans en Colombia

instagram.com/matugarces/

Además, Matu también se arriesgó a decir que no solo Colombia, sino Latinoamérica en general no tiene la cultura de pagar por lo que consume. Asi que producir cualquier clase de contenido digital puede que no tenga mucho éxito debido a que siempre está el riesgo de que no lo compren. Incluso, todos los entrevistados aquí se atrevieron a decir que la mayoría de sus suscriptores son internacionales y no de su país. Ni siquiera del continente.

Pero otro problema es que, aunque muchas personas se arriesgaron a abrir perfiles dentro de la plataforma debido a la pandemia, eso no significa que todo saliera bien para ellos ya que la crisis económica sí perjudicó a sus posibles compradores. "Las personas no tenían dinero para lo básico, menos para entretenimiento" aseguró Matu.

Aunque esta es una visión más realista de ese negocio, no queremos desilusionar a todas las personas que quieran arriesgarse dentro de la plataforma. Al menos en Colombia, se viralizó que Aida Cortés (desde antes de su escándalo por arrollar al policía) puede llegar a ganar 120 millones de pesos mensuales. Unos 50 mil dólares en promedio.