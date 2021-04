¡Atención! Regé-Jean Page no regresará para la segunda temporada de Bridgerton

Si estamos en lo cierto, la segunda temporada estará inspirada en la trama de The Viscount Who Loved Me, donde el vizconde Bridgerton finalmente encuentra una esposa, solo para distraerse por su hermana mayor, Kate. Por lo tanto, es seguro decir que el Duque no habría jugado un papel importante en la historia de todos modos.

De hecho, según Deadline, Page solo fue contratado para una temporada del show. Independientemente, echaremos de menos sus bromas en pantalla (y sus aventuras en la biblioteca) con Daphne.