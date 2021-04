Gabriel Soto finalmente revela el momento exacto en el que se enamoró de Iriana Baeva

En una entrevista en el programa Hoy con Burro Van Rankin, Soto habló al respecto...

"(Me enamoré) Tiempo después, cuando yo empiezo a tener algunos problemas en mi matrimonio por muchos chismes que me sacaron, ya para qué hablamos de eso que fue una de las cosas que me llevó a tener muchos problemas en mi matrimonio".

Agregó que fue en una gira de teatro que hicieron juntos donde se enamoró de ella, tras más de un año y medio de conocerla.