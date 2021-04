Un nuevo y revelador documental contará la trágica historia de Amy Winehouse

"Hay momentos en los que te das cuenta de que no puedes hacer nada porque la adicción es la bestia", le dijo al medio. "La gente no lo entiende. El público sintió que no hicimos lo suficiente, pero ¿qué podíamos hacer? Gastamos una fortuna en terapeutas y psiquiatras y la cosa es que, si no están listos para limpiarte, no puedes obligarlos".