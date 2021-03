La nueva foto familiar de Kim Kardashian es justo lo que necesitabas ver hoy

La estrella de Keeping Up With the Kardashians sabe cómo hacernos sonreír.

El martes, 30 de marzo, Kim Kardashian usó Instagram para compartir nuevas fotos de sus hijos Saint West (5), Chicago West (3) y Psalm West (22 meses). En las nuevas imágenes, la magnate de SKIMS le mostró a sus 212 millones de seguidores fotos de sus hijos en conjuntos de colores coordinados. No solo todos los niños de West se vistieron de color naranja vibrante, sino que posaron dulcemente para la cámara de mamá.