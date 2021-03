Los fans están convencidos de que Travis Barker se hizo un tatuaje en honor a Kourtney Kardashian

La frase es de la película True Romance de Quentin Tarantino, que resulta ser una de las favoritas de Travis. Él y Kourtney aparentemente tienen un amor mutuo por la película, ya que, en enero, Kourtney compartió algunas fotos de la película en su Instagram. En ese momento, Travis comentó sobre la publicación, lo adivinaste, "Eres tan genial".

Sin embargo, no es solo su mutuo aprecio por el trabajo de Tarantino lo que hace que los fanáticos levanten sus cejas. Muchos notaron que la letra se parece a la letra de Kourtney, que le mostró a Travis en una nota dulce que el rockero compartió en su historia de Instagram a principios de este mes. Los fanáticos especularon que una nota que Travis compartió a principios de esta semana, que decía "Te amo", también fue escrita por la estrella de Keeping Up With the Kardashians.