La ex novia de Machine Gun Kelly lo acusa de haberla engañado con Megan Fox

Sommer no dijo si sabía que estaban juntos con seguridad en ese momento, pero dice que no se habría lastimado si lo estuvieran, bromeando, "Probablemente haría lo mismo. Como si engañara a Colson con Megan Fox, como si fuera al revés, probablemente estaría haciendo esto".

Aun así, Sommer pensó que Colson tergiversó su ruptura en las redes sociales. Ella explicó, "Lo que no es realmente justo es que él me hizo, y probablemente nunca hubiera hablado de esto porque no me gusta hablar de este tipo de cosas y no me gusta hablar de los asuntos de la gente, pero fue a Twitter e hizo que pareciera que yo era el diablo, como si rompiera con él en su cumpleaños".

De hecho, él tuiteó en abril pasado, "Ella vino y recogió todas sus cosas en mi cumpleaños. Qué bien", a lo que Sommer respondió, "¿De verdad? Pensé que había venido a traerte tus regalos de cumpleaños #NoticiasFalsas".