Y así, Danna Paola finalmente se reconcilió con Madrid

Este año, con el estreno de su nuevo disco K.O., la estrella de 25 años se abrió sobre sus más reciente relaciones, y en especial, una que vivió durante su tiempo en Europa.

"Enero siempre me lleva a ti/ El sol, tus manos y el frío en Madrid/ Alimentando un recuerdo gris/ Un año en pausa, stop", dice en su emotivo tema Amor Ordinario. "Enero siempre me lleva a ti... me lo arruinaste como a Madrid".

Este fin de semana, sus millones de seguidores sonrieron al ver que Danna estaba de vuelta en Madrid y se reencontró con algunos compañeros de Élite.