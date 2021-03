Anna Faris revela qué ocasionó sus divorcios de Chris Pratt y Ben Indra

Hay cosas que simplemente no son saludables en este tipo de relaciones.

Anna Faris hizo una reflexión interna sobre por qué sus dos matrimonios anteriores terminaron en divorcio.

Mientras hablaba con Gwyneth Paltrow para su podcast Unqualified, Anna admitió que un nivel de "competitividad" entre ella y sus ex causaba tensión en sus relaciones.

"Mis otros dos matrimonios fueron con actores y no creo que hicimos un gran trabajo para eliminar la competitividad", compartió la estrella de Mom, el lunes 22 de marzo. "O al menos yo no lo hice, siendo una persona orgullosa, y no queriendo revelar vulnerabilidad".