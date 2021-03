La respuesta de Ana de Armas a los rumores de reconciliación con Ben Affleck

Y el hermano menor de Ben, Casey, quiere que todos sepan que él no tuvo nada que ver con eso.

"No, ese no soy yo, y ni siquiera puedo decir si se separaron por completo para siempre o lo que sea.", dijo a Entertainment Tonight el jueves 21 de enero. "Mucha gente me envió esa foto, y yo iba a tuitear algo, como una broma, una respuesta o algo así. Y luego no pude pensar en una y una broma no me pareció apropiado".