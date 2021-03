Armie Hammer niega haber violado violentamente a una mujer

A medida que su "relación progresaba rápidamente", Effie afirmó que Hammer utilizó "tácticas claras de manipulación" como una forma de "probar mi devoción por él". El comportamiento de Armie "se volvió cada vez más violento", alegó, y agregó, "Él abusó de mí mental, emocional y sexualmente".

Durante un encuentro, Effie afirmó que Hammer la violó.

"El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó violentamente durante más de cuatro horas en Los Ángeles", alegó Effie, "durante las cuales golpeó repetidamente mi cabeza contra una pared y me lastimó la cara. También cometió otros actos de violencia contra mí a los que no di mi consentimiento".