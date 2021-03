Billie Eilish confesó que usó una peluca en los Grammys para esconder su nuevo look

¡Mira cómo descubrimos todo!

Billie Eilish acaba de debutar su cabello rubio platino, pero aparentemente, ha estado luciendo una melena más clara durante mucho más tiempo de lo que dejaba ver.

El 17 de marzo, la cantante de when the party's over reveló su nuevo peinado al estilo de Debbie Harry en Instagram, junto con la leyenda, "pellízcame". Los fanáticos inundaron la sección de comentarios de la estrella típicamente de tonos oscuros con cumplidos, sin embargo, esta foto no contó toda la historia sobre la transformación del cabello de Billie.