Khloé Kardashian teme no poder embarazarse de su segundo bebé y explora la subrogación

Nuevas noticias sobre los planes familiares de Koko.

En un nuevo adelanto de la temporada 20 de Keeping Up With the Kardashians, Khloé Kardashian comparte sus luchas con la Fecundación In Vitro con su hermana Kim Kardashian. Esta admisión se produce después de que Kim pregunta por los "próximos pasos" con respecto a los óvulos de Khloé.

"Tengo que esperar hasta que termine el proceso de mezcla antes de saber cuántos embriones tengo", expresa el magnate de Good American. "Pero hablé con la Dra. A y ella estaba un poco preocupada, hice un chequeo y análisis de sangre y todo eso, y ella solo dijo que yo sería una portadora de alto riesgo para un embarazo".