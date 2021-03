Mira por qué Katy Perry y Orlando Bloom desataron rumores de matrimonio

Si bien puede ser una de las estrellas del pop más importantes de la industria de la música, ser madre le ha permitido a Katy reducir la velocidad y saborear todos los hitos más importantes de su hija.

"Ella cambió mi vida y aún sigue cambiando mi vida", compartió la cantante de Harleys In Hawaii, el 28 de enero. "Creo que te das cuenta de que cuando te conviertes en madre... solo tienes que concentrarte en ser una mamá. Y no es porque no ames a otras personas, no es por nada más que solo quieres ser una gran mamá".