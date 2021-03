Mira la épica reacción de Chris Hemsworth ante el intenso entrenamiento de Elsa Pataky

La actriz subtituló el video bromando, "¡Fuera de mi camino, Thor!"

Como saben los fanáticos, la pareja, que comparte a su hija India Rose (8) y los gemelos Tristan y Sasha (6), no son ajenos al gimnasio. Mientras Chris se mantiene firme para Los Vengadores, la ex modelo ha escrito libros sobre cómo llevar un estilo de vida más saludable.

En una entrevista de agosto de 2020 con Body + Soul de Australia, el autor Strong: How to Eat, Move and Live with Strength and Vitality explicó cómo el fitness se convirtió en una elección de estilo de vida.