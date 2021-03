Michelle Obama habla de las acusaciones de Meghan Markle contra la familia real

La madre de dos, que se desempeñó como primera dama en la Casa Blanca durante ocho años, también compartió una lección sobre cómo ser funcionaria pública. "El servicio público es un foco brillante, nítido y candente y la mayoría de la gente no lo entiende, ni debería", explicó. "Lo que siempre tengo en mente es que nada de esto se trata de nosotros en el servicio público. Se trata de las personas a las que servimos... Siempre trato de apagar la luz y enfocarla en las personas a las que en realidad servimos".

Michelle no es ajena a la familia real, ella y el ex presidente Barack Obama se reunieron con la reina Isabel II y otras figuras reales en varias ocasiones durante sus dos mandatos. En 2016, la pareja fue fotografiada con el príncipe William, Kate Middleton y Harry, quien aún no estaba casado ni salía con Markle en ese momento. Los Obama incluso se reunieron con el príncipe George vestido con una bata, quien entonces era solo un niño pequeño. Barack y Michelle han llegado a conocer a Harry a lo largo de los años, ya que trabajaron juntos en iniciativas, incluidos sus Juegos Invictus.