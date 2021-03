Lista completa de ganadores de los Grammys 2021

Mejor Canción Rock: "Stay High" - Brittany Howard

Mejor Actuación Rock: "Shameika" - Fiona Apple

Mejor Álbum Rap: King's Disease – Nas

Mejor Actuación Rap: "Savage" - Megan Thee Stallion ft. Beyoncé

Mejor Actuación Pop Dúo/Grupo: "Rain On Me" - Lady Gaga con Ariana Grande

Mejor Álbum R&B: Bigger Love - John Legend

Mejor Álbum R&B Progresivo: It Is What It Is, Thundercat

Mejor Canción R&B: "Better Than I Imagine" - Robert Glasper, Meshell Ndegeocello y Gabriella Wilson

Mejor Actuación R&B Tradicional: "Anything for You" - Ledisi

Mejor Video Musical: "Brown Skin Girl" - Beyoncé, Blue Ivy Carter y Wizkid

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo: La Conquista del Espacio - Fito Paez

Mejor Actuación Solista Country: "When My Amy Prays" - Vince Gill

Mejor Actuación Country Dúo/Grupo: "10,000 Hours" - Dan + Shay y Justin Bieber

Mejor Canción Country: "Crowded Table" - Brandi Carlile, Natalie Hemby y Lori McKenna

Mejor Álbum Rock: The New Abnormal - The Strokes

Mejor Álbum Vocal de Jazz: Secrets Are The Best Stories - Kurt Elling ft. Danilo Pérez

Mejor Álbum Americana: World On The Ground - Sarah Jarosz

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: Have You Lost Your Mind Yet? - Fantastic Negrito

Mejor Álbum Musical Global: Twice As Tall - Burna Boy

Mejor Álbum Hablado (Incluye poesía, audio libros y storytelling): Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, And The Richest, Most

Mejor Música de Filme: Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice - Linda Ronstadt

Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional: American Standard - James Taylor

Mejor Grabación Dance: "10%" - Kaytranada ft. Kali Uchis

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo: Live at the Royal Albert Hall - Snarky Puppy

Mejor Actuación de Metal: "Bum-Rush" - Body Count

Mejor Álbum de Música Alternativa: Fetch the Bolt Cutters - Fiona Apple

Mejor Álbum New Age: More Guitar Stories – Jim "Kimo" West

Mejor Solo Improvisado de Jazz: "All Blues" - Chick Corea

Mejor Álbum de Jazz Instarumental: Trilogy 2 - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade

Mejor Álbum Ensamblado de Jazz: Data Lords - Maria Schneider Orchestra

Mejor Álbum de Jazz Latino: Four Questions - Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

Mejor Actuación de una Canción Gospel: "Movin' On" - Jonathan McReynolds & Mali Music

Mejor Canción/Actuación de Música Cristiana Contemporánea: "There Was Jesus" - Zach Williams & Dolly Parton

Mejor Álbum Gospel: Gospel, According to PJ - PJ Morton

Mejor Álbum de Música Contemporánea Cristiana: Jesus Is King - Kanye West