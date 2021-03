Jennifer Lopez y Alex Rodriguez rompen el silencio sobre la noticia de su separación

Tras los rumores, una fuente le dijo a E! que la mega estrella mundial no dejó que los chismes la molestaran. "J.Lo pronto comenzará a trabajar en su película en la República Dominicana", compartió una fuente en ese momento. "Todo está bien con Alex. No deja que los rumores la afecten y elige no prestar atención".

Parecía ser cierto, ya que la pareja celebró el Día de San Valentín en Miami justo antes de que J.Lo se fuera a filmar Shotgun Wedding en la República Dominicana.