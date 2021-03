Paris Hilton revela la verdad de su icónica fotografía con Britney Spears y Lindsay Lohan

La estrella de Simple Life continuó, "Mientras nos subíamos al auto, un paparazzi me gritó, '¿Es cierto que le pegaste a Lindsay?' Y en ese momento veo a Lindsay caminando hacia nosotros, y le dije, '¿Por qué no le preguntas?' Y Lindsay dijo... 'No, Paris nunca me pegaría, la conozco desde que tenía 15 años'. Básicamente fue simplemente no admitir lo que hizo. Fue bastante incómodo que me hicieran esa pregunta, y fue extraño cómo sucedió todo eso".

En ese momento, había circulado un video de la estrella de Mean Girls afirmando que Paris la había golpeado y había derramado una bebida sobre ella en la casa de un amigo.

Paris agregó, "De repente, miro y ella está en mi auto. No nos llevábamos bien, pero fui cortés".