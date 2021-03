¡Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se separan luego de 4 años juntos!

"Sabes que lo intentamos dos veces en 2020. Nos atrapó dos veces el COVID-19", compartió el ex jugador de MLB en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. "Sabes, dicen que la tercera vez es la vencida, así que esperamos que sea lo que queremos escuchar".

En cuanto a Jennifer, previamente le dijo a Elle que no tenían prisa por decir "Sí, acepto". Como dijo en la publicación, "Aplazamos la boda dos veces. Habíamos planeado lo que realmente queríamos hacer, [pero] no sé si podremos recrearlo. Lo cancelamos y desde entonces, no hemos hablado realmente de eso ".