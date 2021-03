Todo sobre la nueva vida de Kim Kardashian y Kanye West después del divorcio

Kimye ya es cosa del pasado…

Casi un mes después de que Kim Kardashian solicitara el divorcio de Kanye West tras seis años de matrimonio, la estrella de Keeping Up With the Kardashians se está adaptando a su nueva normalidad.

"Kim está mucho mejor ahora", dijo una fuente cercana a las Kardashian en exclusiva a E! News. "Definitivamente pasó por todo eso, todas las emociones de separarse de Kanye y definitivamente hubo puntos antes de que ella hiciera la petición donde se volvió polémico. Pero casi todo está aclarado a estas alturas y no debería ser un proceso mucho más largo".