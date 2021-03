Emily Ratajkowski dio a luz a su primer bebé con Sebastian Bear-McClard

La cofundadora de Inamorata también se refirió a cómo manejaba la impotencia en esta nueva etapa de su vida. "Solía usar el pensamiento mágico cada vez que quería que algo saliera de cierta manera. Ahora, sin embargo, no trato de imaginarme una manta rosada o azul en mis brazos. Me siento demasiado humilde para tener falsas nociones de control", escribió ella. "Estoy completa e innegablemente impotente cuando se trata de casi todo lo relacionado con mi embarazo: cómo cambiará mi cuerpo, quién será mi hijo. Pero sorprendentemente no me molesta. En lugar de sentir miedo, siento una nueva sensación de paz. Ya estoy aprendiendo de esta persona dentro de mi cuerpo. Estoy llena de asombro".