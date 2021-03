El compromiso fallido de Demi Lovato la ayudó a entender su sexualidad

Christopher Polk/E! Entertainment/NBCU Photo Bank via Getty Images

En la entrevista de Glamour, Demi comentó que las cosas se sentían "bien" cuando tuvo un encuentro romántico con una mujer.

"Me junté con una chica y pensé, 'Me gusta mucho más'. Se sintió mejor. Se sintió bien ", dijo el vocalista de Skyscraper. "Algunos de los chicos con los que salía, cuando llegaba el momento de ser sexual o íntimo, tenía este tipo de reacción visceral. Como, 'Simplemente no quiero poner mi boca ahí'. Ni siquiera se basó en la persona con la que estaba. Simplemente me di cuenta de que realmente apreciaba las amistades de esas personas más que el romance, y no quería el romance de nadie del sexo opuesto".

Demi, quien ingresó en rehabilitación luego de una aparente sobredosis de drogas en julio de 2018, también explicó que, si bien dejó atrás las sustancias que causaron la sobredosis, decidió no privarse cuando quiere beber o marihuana con moderación.

"Llamé [a mi administrador de casos de recuperación] y dije, 'Algo no está bien. Estoy viviendo un lado de mi vida completamente legal, y este otro lado siguiendo un programa que me dice que si me equivoco, voy a morir... creo que también quiero probar este asunto del equilibrio en el lado sustancial de mi vida'", dijo. "Me dijeron, 'Ella se merece esta oportunidad de tomar esa decisión por sí misma'. Así que lo hice".