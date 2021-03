Alexander Wang admite haber “actuado de una forma” que causó “dolor”

Mooney continuó, "Y luego miré a mi izquierda para ver quién era y era un diseñador de moda realmente famoso. No podía creer que me estuviera haciendo eso. Simplemente me hizo sentir aún más conmocionado. Pero fue realmente jo**do".

Dos días después, un usuario de TikTok supuso que se refería a Wang y Mooney lo confirmó. "Resulta que Alexander Wang es un depredador sexual masivo", alegó Mooney en otro clip. "Él necesita ser expuesto... Es realmente jo**do que las personas con este tipo de estatus, piensen que su poder les da este tipo de pase para poder hacerle esto a la gente, pero está tan mal".