Por qué Meghan Markle dice que esta foto de 2019 con el príncipe Harry la acecha

Mientras hablaba con Oprah, Meghan dijo que no recibió ninguna ayuda de la institución real cuando expresó que la necesitaba. "Dije que nunca me había sentido así antes y necesito ir a algún lado", recordó. "Y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución".

Después de compartir cómo se sentía con su esposo, Harry sugirió que se quedara en casa y no asistiera al evento en el Albert Hall. Sin embargo, como señaló Meghan en su entrevista con Oprah, ella no quería quedarse en casa y que la "dejaran sola".