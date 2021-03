Meghan Markle reveló que la familia real estaba preocupada por lo oscura que podía ser la piel de su hijo

Hizo hincapié en que ella y Harry no tenían voz en la decisión de que Archie no fuera nombrado príncipe.

"No es nuestra decisión. A pesar de que tengo mucha claridad con lo que viene con los títulos, buenos y malos, y desde mi experiencia con mucho dolor, no le desearía dolor a mi hijo, pero es su derecho de nacimiento tomar una decisión. Es como, está bien, bueno, él necesita estar a salvo, así que no estamos diciendo, 'No lo conviertas en un príncipe o una princesa', lo que sea que sea".

