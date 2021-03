Muere padre de Luis Gerardo Méndez por Covid

"El alma de la fiesta. El último en irse. Mi juez más duro, mi alma dulce. El mejor contador de historias. A veces exageraba un poco, siempre con fines dramáticos. ExaGerardo Hernández. Potro desbocado al que no se le podía decir que hacer. Ni en sus últimos días. Enamorado de la vida y la belleza, del mar y del picante. Le ponía chile hasta a la pasta. Nos causó muchos dolores de cabeza. También nos provocó las carcajadas más fuertes. Personaje inolvidable. Me dio la vida, un par de heridas, un motor y me enseñó a derribar puertas. A buscar la justicia. Y el mejor restaurante. Médico incansable. Rotario, Marista y vago. Hematólogo de tiempo completo.

Gracias por las memorias de unidades de sangre en el refrigerador y plasmas bajo los hielos.

Gracias por enseñarnos los lugares más bonitos a pesar de las limitaciones.

Por nadar conmigo y por nuestros silencios".

Escribió el actor junto a una galería de fotos del presente, y de hace varios años.